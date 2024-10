Roma, il 12 ottobre il corteo a difesa dei precari: “Vogliamo riunire quello che la politica ha diviso” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una manifestazione per protestare contro un sistema inadeguato e per ricordare che la cultura non ha prezzo. A darsi appuntamento sabato 12 ottobre a Roma sono i precari, i Cobas e gli studenti, che a partire dalle tre del pomeriggio in piazza dell’Esquilino, daranno vita alla manifestazione “Un’altra scuola possibile”. L’iniziativa è partita dal movimento “Educazione senza prezzo” e vede protagonisti Cambiare Rotta, Comitato precari uniti per la scuola, Collettivo docenti di sostegno specializzati, Coordinamento precari scuola Bologna, Coordinamento triennalisti, Docenti uniti italia, Esp – educazione senza prezzo. Oltre a loro, gli idonei del concorso ordinario 2024: IdoneInsieme, Link coordinamento universitario, Unione degli studenti, Rete della conoscenza, Osa, Paese reale, Scuola lavoro e libertà e Genova inclusiva. Ilfattoquotidiano.it - Roma, il 12 ottobre il corteo a difesa dei precari: “Vogliamo riunire quello che la politica ha diviso” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una manifestazione per protestare contro un sistema inadeguato e per ricordare che la cultura non ha prezzo. A darsi appuntamento sabato 12sono i, i Cobas e gli studenti, che a partire dalle tre del pomeriggio in piazza dell’Esquilino, daranno vita alla manifestazione “Un’altra scuola possibile”. L’iniziativa è partita dal movimento “Educazione senza prezzo” e vede protagonisti Cambiare Rotta, Comitatouniti per la scuola, Collettivo docenti di sostegno specializzati, Coordinamentoscuola Bologna, Coordinamento triennalisti, Docenti uniti italia, Esp – educazione senza prezzo. Oltre a loro, gli idonei del concorso ordinario 2024: IdoneInsieme, Link coordinamento universitario, Unione degli studenti, Rete della conoscenza, Osa, Paese reale, Scuola lavoro e libertà e Genova inclusiva.

