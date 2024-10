Inter-news.it - Repubblica Ceca-Albania, Asllani centrale. Le formazioni ufficiali

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Kristjansarà al centro del campo in. Il giocatore dell’Inter riceve massima fiducia, le. FIDUCIA – Kristjanè ormai un punto fermo della sua nazionale. Dal 3 giugno, quindi periodo di pre-Europei, non ha mai saltato un minuto dagli undici in campo. Questa sera ci sarà, partita valida per la terza giornata della Lega B di UEFA Nations League.giocherà al centro del campo e sarà affiancato da Qazim Laci in appoggio alla trequarti guidata da Ylber Ramadani, calciatore del Lecce. Per l’anche altri giocatori provenienti dalla Serie A: Elseid Hysaj della Lazio e Ardian Ismajli dell’Empoli. Di seguito le, le(3-4-3): Kovar; Vitik, Holes, Boril; Coufal, Soucek, Cerv, Provod; Cerny, Chory, Sulc.