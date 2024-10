Liberoquotidiano.it - Rai: Pd, 'maggioranza divisa blocca nomina presidente, sono allergici alle regole'

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott (Adnkronos) - "Stallo sulla presidenza Rai, lanon si presenta in vigilanza ela regolare procedura dideldel Cda che, per legge, diviene efficace solo dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso adei due terzi dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi". Lo dicono i componenti del Pd della Vigilanza Rai. "Lanon ha i numeri, èsui nomi e conferma di esserergica: è triste che questo avvenga proprio nel giorno in cui si celebrano in parlamento i 100 anni della Rai", aggiungo i dem.