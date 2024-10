Queer, Daniel Craig: "Non penso spetti a me la responsabilità di rappresentare la comunità LGBTQ+" (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'ex star della saga di James Bond, protagonista del film di Luca Guadagnino, ritiene che l'argomento sia troppo grande per chiunque. Daniel Craig in Queer di Luca Guadagnino interpreta un espatriato americano che si infatua di un uomo più giovane, interpretato dalla star di Love, Simon, Drew Starkey. Il film è l'adattamento cinematografico del romanzo scritto da William S. Burroughs negli anni '50 ma pubblicato solo nel 1985. Intervistato dall'Associated Press nel corso del New York Film Festival al quale ha partecipato, Craig ha parlato del suo ruolo nel film e ha spiegato il proprio punto di vista rispetto ad un tema estremamente delicato e molto dibattuto. Scelte di casting "Il mio ruolo nel film è universale" ha spiegato Craig "e Movieplayer.it - Queer, Daniel Craig: "Non penso spetti a me la responsabilità di rappresentare la comunità LGBTQ+" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'ex star della saga di James Bond, protagonista del film di Luca Guadagnino, ritiene che l'argomento sia troppo grande per chiunque.indi Luca Guadagnino interpreta un espatriato americano che si infatua di un uomo più giovane, interpretato dalla star di Love, Simon, Drew Starkey. Il film è l'adattamento cinematografico del romanzo scritto da William S. Burroughs negli anni '50 ma pubblicato solo nel 1985. Intervistato dall'Associated Press nel corso del New York Film Festival al quale ha partecipato,ha parlato del suo ruolo nel film e ha spiegato il proprio punto di vista rispetto ad un tema estremamente delicato e molto dibattuto. Scelte di casting "Il mio ruolo nel film è universale" ha spiegato"e

