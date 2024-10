Pokémon: Scarlatto e Violetto – Scintille Folgoranti, in anteprima tre nuove carte (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – The Pokémon Company International ha annunciato la scorsa estate l'uscita di Scarlatto e Violetto – Scintille Folgoranti, la nuova espansione del Gioco di carte Collezionabili Pokémon (GCC). Disponibile dall'8 novembre 2024 presso i rivenditori autorizzati, l'espansione introduce nuovi Pokémon-ex Teracristal Astrali, tra cui Pikachu-ex con il suo attacco Fulmine di Topazio. Scarlatto e L'articolo Pokémon: Scarlatto e Violetto – Scintille Folgoranti, in anteprima tre nuove carte proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – TheCompany International ha annunciato la scorsa estate l'uscita di, la nuova espansione del Gioco diCollezionabili(GCC). Disponibile dall'8 novembre 2024 presso i rivenditori autorizzati, l'espansione introduce nuovi-ex Teracristal Astrali, tra cui Pikachu-ex con il suo attacco Fulmine di Topazio.e L'articolo, intreproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Pokémon - arriva l’espansione “Scarlatto e Violetto – Scintille Folgoranti” : le foto in esclusiva di due carte nuove per FqMagazine - Questa app sarà disponibile su piattaforme iOS, Android, macOS e Windows. Set Allenatore Fuoriclasse di Pokémon Scarlatto e Violetto – Scintille FolgorantiIl nuovo set porterà nuovi Pokémon-ex Teracristal Astrali, come Pikachu-ex ed Exeggutor di Alola-ex, e Pokémon-ex Teracristal nuove carte Asso Tattico, 23 carte Illustrazione Pokémon rare, 11 carte rare Illustrazione speciale (tra Pokémon ed ... (Ilfattoquotidiano.it)