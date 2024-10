Più presidi dell'Esercito in città e più controlli: a Monza prende il via l'operazione sicurezza (Di venerdì 11 ottobre 2024) Più controlli, più sorveglianza. A Monza scatta l'operazione sicurezza con una rimodulazione della presenza delle forze dell'ordine in città e un rafforzamento della vigilanza su aree considerate sensibili, stazione e centro storico in primis. A disporlo è stato il prefetto di Monza e Brianza Monzatoday.it - Più presidi dell'Esercito in città e più controlli: a Monza prende il via l'operazione sicurezza Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Più, più sorveglianza. Ascatta l'con una rimodulazionea presenzae forze'ordine ine un rafforzamentoa vigilanza su aree considerate sensibili, stazione e centro storico in primis. A disporlo è stato il prefetto die Brianza

