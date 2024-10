Piero Fassino e il profumo rubato al Duty Free di Fiumicino, 500€ di ammenda e archiviazione del caso per “condotta riparatoria” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si è chiusa la vicenda per l'ex sindaco di Torino Piero Fassino per il “tentato furto” di un profumo dal valore di 130 euro al negozio Duty Free nell'aeroporto di Fiumicino. Il giudice delle indagini preliminari di Civitavecchia ha accettato il risarcimento di 500 euro proposto dall’avvocato di Fass Ilgiornaleditalia.it - Piero Fassino e il profumo rubato al Duty Free di Fiumicino, 500€ di ammenda e archiviazione del caso per “condotta riparatoria” Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si è chiusa la vicenda per l'ex sindaco di Torinoper il “tentato furto” di undal valore di 130 euro al negozionell'aeroporto di. Il giudice delle indagini preliminari di Civitavecchia ha accettato il risarcimento di 500 euro proposto dall’avvocato di Fass

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Toh - ora Piero Fassino paga il profumo : ecco come è andata a finire - E in 6 avrebbero raccontato agli investigatori che il Dem sarebbe stato autore di due episodi simili: uno poco prima di Natale e l'altro il 27 marzo scorso. Reato estinto per l'ex sindaco di Torino Piero Fassino sorpreso a rubare un profumo al Duty Free dell'aeroporto di Fiumicino. Il giudice per le indagini preliminari ieri ha accettato il risarcimento proposto dall'avvocato del deputato, il ... (Liberoquotidiano.it)

Piero Fassino e l’accusa di furto al duty free : paga il profumo e il procedimento viene archiviato - Si chiude per Piero Fassino la vicenda del furto di profumo al duty free dell'aeroporto di Fiumicino: paga il profumo (a prezzo maggiorato) e il procedimento viene "archiviato per condotta riparatoria".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Piero Fassino e il profumo rubato a Fiumicino : 500 euro di ammenda e reato estinto - Che secondo la sua tesi era finito nelle sue tasche a causa di una distrazione. Uno dei precedenti risale allo scorso Natale. Ed è arrivata l’archiviazione per «condotta riparatoria». L’ex ministro della Giustizia e sindaco di Torino si era proposto di pagare un prezzo maggiorato per il profumo Chance di Chanel da 130 euro. (Open.online)