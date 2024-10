Partite truccate, denuncia UFFICIALE: c’è anche la Champions League (Di venerdì 11 ottobre 2024) Partite truccate, c’è la denuncia UFFICIALE: dentro lo studio dello scorso mese di ottobre ci è finita anche la Champions League. Le novità La denuncia è UFFICIALE. E mette in evidenza un fatto clamoroso: ci sono Partite della Champions League che sono sotto la lente d’ingrandimento. Il report, infatti, ha davvero del clamoroso. Partite truccate, c’è anche la Champions League (Lapresse) – Ilveggente.itL’ultimo lavoro sull’integrità dello sport nello scorso mese di settembre è stato realizzato da una squadra dell’Università di New Haven, guidato dal professor Declan Hill, esperto di gestione del rischio e antiriciclaggio. E sono venute fuori delle cose incredibili, così come viene riportato da Agimeg.it. Sono moltissimi gli eventi sportivi con un alto rischio di match-fixing: per la precisione son 169. E, il maggior numero, è quello relativo al calcio, con 144 possibili eventi. Ilveggente.it - Partite truccate, denuncia UFFICIALE: c’è anche la Champions League Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), c’è la: dentro lo studio dello scorso mese di ottobre ci è finitala. Le novità La. E mette in evidenza un fatto clamoroso: ci sonodellache sono sotto la lente d’ingrandimento. Il report, infatti, ha davvero del clamoroso., c’èla(Lapresse) – Ilveggente.itL’ultimo lavoro sull’integrità dello sport nello scorso mese di settembre è stato realizzato da una squadra dell’Università di New Haven, guidato dal professor Declan Hill, esperto di gestione del rischio e antiriciclaggio. E sono venute fuori delle cose incredibili, così come viene riportato da Agimeg.it. Sono moltissimi gli eventi sportivi con un alto rischio di match-fixing: per la precisione son 169. E, il maggior numero, è quello relativo al calcio, con 144 possibili eventi.

