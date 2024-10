“Non vogliamo più la stella Michelin. Vogliamo tornare a essere un posto dove mangiare piatti concreti”: così i tre chef del ristorante Il Giglio di Lucca (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Oggi, dopo 5 anni di stella Michelin, non la Vogliamo più, Vogliamo ritrovare quella voglia di divertirci che abbiamo perso. La stella Michelin è un onore ma impone anche uno stile e una sorta di “pressione” sulla scelta del menù e dell’atmosfera del locale, che non è più il nostro”. così i tre chef del ristorante Il Giglio di Lucca raccontano una scelta che è comprensibile. Amici, a Vanity Fair hanno spiegato di aver comprato il ristorante “12 anni fa” perché volevano “innanzitutto divertirsi”. Oggi spiegano anche la decisione sul prestigioso riconoscimento: “Abbiamo capito che Vogliamo tornare ad essere un ristorante per tutti i giorni e per tutte le occasioni, dove i commensali possono godersi l’esperienza e divertirsi in un ambiente conviviale. Vogliamo lavorare con il sorriso”. Ilfattoquotidiano.it - “Non vogliamo più la stella Michelin. Vogliamo tornare a essere un posto dove mangiare piatti concreti”: così i tre chef del ristorante Il Giglio di Lucca Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Oggi, dopo 5 anni di, non lapiù,ritrovare quella voglia di divertirci che abbiamo perso. Laè un onore ma impone anche uno stile e una sorta di “pressione” sulla scelta del menù e dell’atmosfera del locale, che non è più il nostro”.i tredelIldiraccontano una scelta che è comprensibile. Amici, a Vanity Fair hanno spiegato di aver comprato il“12 anni fa” perché volevano “innanzitutto divertirsi”. Oggi spiegano anche la decisione sul prestigioso riconoscimento: “Abbiamo capito cheadunper tutti i giorni e per tutte le occasioni,i commensali possono godersi l’esperienza e divertirsi in un ambiente conviviale.lavorare con il sorriso”.

