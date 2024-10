Napoli, coppia di turisti rapinata da criminale già arrestato due giorni prima (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una coppia di turisti di La Spezia è stata vittima di una rapina mentre passeggiava su Corso Umberto I a Napoli. La fidanzata ha reagito ai malviventi riportando lividi e contusioni. A finire in manette un 29enne che due giorni prima era stato già arrestato per lo stesso reato. Sventata rapina nel centro di Napoli L'articolo Napoli, coppia di turisti rapinata da criminale già arrestato due giorni prima Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Napoli, coppia di turisti rapinata da criminale già arrestato due giorni prima Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Unadidi La Spezia è stata vittima di una rapina mentre passeggiava su Corso Umberto I a. La fidanzata ha reagito ai malviventi riportando lividi e contusioni. A finire in manette un 29enne che dueera stato giàper lo stesso reato. Sventata rapina nel centro diL'articolodidagiàdueTeleclubitalia.

