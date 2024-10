Napoli, Bergomi: «Primi con merito, Conte è una garanzia e vi spiego perché» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Giuseppe Bergomi ha parlato del club partenopeo, attualmente primo in classifica con Conte in panchina Giuseppe Bergomi, ex difensore dell’Inter, è stato intervistato dalla Gazzetta del Sud dove ha parlato prima del compianto Totò Schillaci e poi del Napoli di Conte. SCHILLACI – «Il mondiale è stato il trampolino per la mia carriera che è durata vent’anni. Calcionews24.com - Napoli, Bergomi: «Primi con merito, Conte è una garanzia e vi spiego perché» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Giuseppeha parlato del club partenopeo, attualmente primo in classifica conin panchina Giuseppe, ex difensore dell’Inter, è stato intervistato dalla Gazzetta del Sud dove ha parlato prima del compianto Totò Schillaci e poi deldi. SCHILLACI – «Il mondiale è stato il trampolino per la mia carriera che è durata vent’anni.

