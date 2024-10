Minacciano i politici e glorificano le Brigate Rosse: chi sono i cantanti dell'estrema sinistra (Di venerdì 11 ottobre 2024) Minacce al premier, a Mario Draghi, a Matteo Piantedosi e a Matteo Salvini. Minacce anche ai poliziotti e "l'intifada": cosa cantano i gruppi rock dell'estrema sinistra Ilgiornale.it - Minacciano i politici e glorificano le Brigate Rosse: chi sono i cantanti dell'estrema sinistra Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Minacce al premier, a Mario Draghi, a Matteo Piantedosi e a Matteo Salvini. Minacce anche ai poliziotti e "l'intifada": cosa cantano i gruppi rock

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Matteo Renzi sosterrà il centrosinistra alle elezioni Regionali in Emilia Romagna - Liguria e Umbria - Matteo Renzi vuole stare al fianco del centrosinistra alle elezioni Regionali che si svolgeranno in Umbria, Emilia Romagna e Liguria il prossimo autunno. "Se stiamo con loro non potremmo stare con il centrodestra ma questo vale per tutti", ha detto il leader di Iv.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Veto di AVS e M5S su Renzi. Ma senza il centro di Matteo la sinistra è perdente - E lo si nota nelle fitte discussioni a Montecitorio, a margine dei lavori. Perché nel cantiere del Campo largo - nome buono più per giocare a Monopoli che per stringere intese - sono più i veti che i voti. Livori in corso, nel centrosinistra.   Da una parte, Renzi non rinnega «un passato che divide», ma invita a guardare al futuro. (Iltempo.it)