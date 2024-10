Milan e Inter giocano d’anticipo Da Tah a Theo passando per David Mercato delle milanesi in fermento tra rinnovi colpi e parametri zero

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di venerdì 11 ottobre 2024) e Luca MignaniO Nel dietro le quinte si comincia già a programmare. Il palcoscenico coi riflettori accesi è il campo, ma lontani dalle luci della ribalta i dirigenti lavorano alle fortune che verranno. Vedi l’, che dovrebbe annunciare a breve il rinnovo di contratto di Denzel Dumfries a 4 milioni a stagione fino al 2028. Niente clausola rescissoria, come aveva invece richiesto l’entourage. "Spero di firmare presto" ha detto ieri l’olandese dal ritiro della nazionale. Sulla stessa fascia, a giugno prossimo potrebbe essere confermato Darmian per un altro anno e forse Acerbi, ma per entrambi la decisione verrà presa in primavera e dipenderà anche da chi sarà sul. Alla dirigenza nerazzurra piace Tah, colonna del Leverkusen, ma si rischia di dover battagliare con Real Madrid e Bayern Monaco.