Manca solo il Var a chiamata per trasformare il calcio nel baseball | le partite dureranno tre ore

(Di venerdì 11 ottobre 2024)il Var aperilnel: letre ore Nessun editor degno del mestiere ha ancora proposto a Nick Hornby di scrivere il sequel di Febbre a 90?? Il titolo è già in bozza: febbre a 110?. Con la dilatazione patologica del recupero, c’è tempo per tutto. Perché ilsi avvia forzosamente a diventare un evento contenitore, come quei varietà che una volta la prima serata consumava in tempo per mettere i bambini a letto “che domani c’è scuola” e che adesso finiscono in veglione. La Var ha aperto un mondo. Ha squarciato la sacralità dei novanta+recupero per riparametrare tutto con un’altra metrica. Prima in Italia l’intervallo era uno, istituzionale – strano non l’abbiano ancora battezzato “pissing break” – al massimo c’era quello Rai con le pecorelle e il jingle ipnotico.