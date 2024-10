Luna Rossa in finale di America’s Cup femminile! Ennesima sfida contro la Gran Bretagna (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sarà ancora una volta una sfida Italia contro la Gran Bretagna. Ricordando la finale di Louis Vuitton Cup tra Luna Rossa Prada Pirelli e Ineos Britannia, il confronto avrà un seguito relativamente all’appartenenza nazionale degli equipaggi protagonisti domenica 13 ottobre della finale dell’edizione femminile dell’America’s Cup. In altre parole, Luna Rossa e Athena Pathway si sfideranno per la conquista del meglio possibile. Questo il responso, al termine di una giornata molto convulsa. Il comitato organizzatore è stato costretto a fare i salti mortali, portando prima a compimento la fase a gironi e poi facendo iniziare in rapida successione le quattro regate di flotta del penultimo atto, con sei equipaggi al via. Oasport.it - Luna Rossa in finale di America’s Cup femminile! Ennesima sfida contro la Gran Bretagna Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sarà ancora una volta unaItaliala. Ricordando ladi Louis Vuitton Cup traPrada Pirelli e Ineos Britannia, il confronto avrà un seguito relativamente all’appartenenza nazionale degli equipaggi protagonisti domenica 13 ottobre delladell’edizionedell’Cup. In altre parole,e Athena Pathway si sfideranno per la conquista del meglio possibile. Questo il responso, al termine di una giornata molto convulsa. Il comitato organizzatore è stato costretto a fare i salti mortali, portando prima a compimento la fase a gironi e poi facendo iniziare in rapida successione le quattro regate di flotta del penultimo atto, con sei equipaggi al via.

