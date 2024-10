“L’Italia non prende ordini da nessuno” (Di venerdì 11 ottobre 2024) “L’Italia non prende ordini da nessuno soprattutto se è in un luogo in nome delle Nazioni Unite con il compito di mantenere la pace”. A dirlo è stato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in visita in Kosovo, all’indomani dell’attacco israeliano a Unifil in Libano. “Non saremo mai noi che ci spostiamo perché arriva qualcuno che con la forza ci dice ‘spostatevi perché stiamo andando a combattere’. Noi siamo lì e ci rimaniamo con la fierezza di un mandato che abbiamo ricevuto dalle Nazioni Unite”, ha detto Crosetto. “Al contempo pretendo il rispetto che pretende una nazione amica impegnata in una missione internazionale di pace”, ha concluso il ministro della Difesa. Aggiornamento ore 8.01 Sulla situazione in Libano il ministero della Difesa oggi è intervenuto con una nota. .com - “L’Italia non prende ordini da nessuno” Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 11 ottobre 2024) “nondasoprattutto se è in un luogo in nome delle Nazioni Unite con il compito di mantenere la pace”. A dirlo è stato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in visita in Kosovo, all’indomani dell’attacco israeliano a Unifil in Libano. “Non saremo mai noi che ci spostiamo perché arriva qualcuno che con la forza ci dice ‘spostatevi perché stiamo andando a combattere’. Noi siamo lì e ci rimaniamo con la fierezza di un mandato che abbiamo ricevuto dalle Nazioni Unite”, ha detto Crosetto. “Al contempo pretendo il rispetto che pretende una nazione amica impegnata in una missione internazionale di pace”, ha concluso il ministro della Difesa. Aggiornamento ore 8.01 Sulla situazione in Libano il ministero della Difesa oggi è intervenuto con una nota.

