L’evento Trofeo Coni in Sicilia Brillano gli atleti Cus

C'erano anche deg giovani atleti del Cus Ferrara fra i 205 componenti la rappresentativa regionale dell'Emila Romagna che grazie ai vari piazzamenti conseguiti ha vinto in Sicilia (per la prima volta) la finale nazionale del Trofeo Coni, manifestazione che ha visto la partecipazione di 4500 mini atleti di 44 discipline (5 le associate) che andavano a coinvolgere tutte le federazioni sportive nazionali. I rappresentanti cussini sono stati selezionati per la pesistica (Lucio Brondi, Martina Tassi, Charlotte Lober, con il tecnico Michele Venturella) e canottaggio (Annalucia Tosi, Mattia Bernaroli, Mauro Gaeta, Lucia Giovinazzo, con il tecnico Gabriele Braghiroli). Con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a dare il via ufficiale alla manifestazione, le prove in barca sui 500 metri sono state fatte nel porto di Palermo.

Atletica under 14. Al trofeo nazionale Coni bronzo per Bea Ronchi. Nono Gaudenzi - Si è svolto a Catania il trofeo nazionale Coni per atleti Under 14 e l’Atletica Lugo ha visto convocati nella selezione dell’Emilia Romagna due suoi tesserati: Nicolò Gaudenzi nel tetrathlon A e Beatrice Ronchi nel Tetrathlon B. 69 m nel vortex e 5’20’’67 nei 1000 m di marcia. . Ronchi si è classificata al terzo posto con 2770 punti, suo record regionale, grazie a questi risultati: 8’’87 nei 60 ... (Sport.quotidiano.net)

Trofeo Coni 2024 di tiro con l’arco - Rocchi si aggiudica il premio Fair Play - Orlando era risultato tra i primi cinque concorrenti (su 3. Soddisfatte anche la presidente del Nuovo Oratorio Cristo Re, Laura Corvini, e Dagmar Hoslova, mamma di Orlando. Il riconoscimento è stato assegnato a due atleti che si sono contraddistinti per rispetto delle regole e leadership. E l’atleta Orlando Rocchi ha vinto anche il premio Fair Play "Gianni Gallo". (Ilrestodelcarlino.it)

Il tiro a segno di Treviso a podio nel trofeo Coni Catania 2024 - Nelle giornate dal 3 al 6 ottobre u.s. si è svolta in Sicilia, a Catania e Palermo la 9^ edizione del TROFEO CONI, la più grande manifestazione sportiva under 14 in Italia. Alla cerimonia di apertura, alla presenza del Capo dello Stato erano presenti oltre 4.000 atleti e tecnici provenienti da... (Trevisotoday.it)