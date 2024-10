L’avversario. Virtus Entella imbattuta in trasferta: 7 punti all’attivo. Il Dg: "Classifica un po’ oltre le nostre aspettative» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Al "Curi" arriva un’altra squadra imbattuta in questo inizio di campionato. L’Entella, infatti, nelle tre uscite di questo campionato ha conquistato sette punti, grazie a due vittorie e a un pareggio. La squadra ligure allenata da Gallo è andata a vincere prima a Rimini e poi a Ferrara contro la Spal. Nel mezzo il pareggio a Piancastagnaio contro la Pianese. Il dg dell’Entella Matteo Matteazzi, a Tmw radio ha parlato del club, terzo in Classifica a pari punti con la Ternana e a soli tre dalla vetta occupata dal Pescara. "La sconfitta contro il Pescara un po’ pesa - ha spiegato il dirigente -, anche se la reazione della squadra a quella sconfitta, vista nelle ultime due gare, è un dato positivo. Dopo una buona partenza dovuta anche a un senso di rivalsa della scorsa stagione, l’atteggiamento dei ragazzi ci fa ben sperare per il prosieguo del campionato. Sport.quotidiano.net - L’avversario. Virtus Entella imbattuta in trasferta: 7 punti all’attivo. Il Dg: "Classifica un po’ oltre le nostre aspettative» Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Al "Curi" arriva un’altra squadrain questo inizio di campionato. L’, infatti, nelle tre uscite di questo campionato ha conquistato sette, grazie a due vittorie e a un pareggio. La squadra ligure allenata da Gallo è andata a vincere prima a Rimini e poi a Ferrara contro la Spal. Nel mezzo il pareggio a Piancastagnaio contro la Pianese. Il dg dell’Matteo Matteazzi, a Tmw radio ha parlato del club, terzo ina paricon la Ternana e a soli tre dalla vetta occupata dal Pescara. "La sconfitta contro il Pescara un po’ pesa - ha spiegato il dirigente -, anche se la reazione della squadra a quella sconfitta, vista nelle ultime due gare, è un dato positivo. Dopo una buona partenza dovuta anche a un senso di rivalsa della scorsa stagione, l’atteggiamento dei ragazzi ci fa ben sperare per il prosieguo del campionato.

