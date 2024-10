L'Argentina annaspa in Venezuela, si rilancia il Brasile (Di venerdì 11 ottobre 2024) Su un campo allagato dalla pioggia, Otamendi illude la Seleccion ma Rondon firma l'1-1. Tornano a vincere i verdeoro CARACAS (Venezuela) - Il ritorno di Leo Messi non basta e l'Argentina frena 1-1 all'Estadio Monumental de Maturin contro il Venezuela. Nella nona giornata del girone sudamericano di q Ilgiornaleditalia.it - L'Argentina annaspa in Venezuela, si rilancia il Brasile Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Su un campo allagato dalla pioggia, Otamendi illude la Seleccion ma Rondon firma l'1-1. Tornano a vincere i verdeoro CARACAS () - Il ritorno di Leo Messi non basta e l'frena 1-1 all'Estadio Monumental de Maturin contro il. Nella nona giornata del girone sudamericano di q

L'Argentina annaspa in Venezuela - si rilancia il Brasile - Nella nona giornata del girone sudamericano di q . Tornano a vincere i verdeoro CARACAS (VENEZUELA) - Il ritorno di Leo Messi non basta e l'Argentina frena 1-1 all'Estadio Monumental de Maturin contro il Venezuela. Su un campo allagato dalla pioggia, Otamendi illude la Seleccion ma Rondon firma l'1-1. (Ilgiornaleditalia.it)

Il Brasile vince in rimonta contro il Cile - Argentina fermata dal Venezuela - Tutto quello che è accaduto nella notte in Sudamerica con le partite disputate da Brasile e Argentina per le qualificazioni ai Mondiali La nona giornata delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali del 2026 si è conclusa con il ritorno alla vittoria del Brasile, che ha vinto in rimonta in casa del Cile grazie alle reti di […]. (Calcionews24.com)

Qualificazioni Mondiali 2026 : il Brasile vince allo scadere - Argentina fermata dal Venezuela - I padroni di casa vanno in vantaggio dopo appena due minuti con Edu Vargas, ma Da Cruz al 45° e poi Luiz Henrique all’89° riescono a regalare tre punti fondamentali alla propria Nazionale. Prosegue il momento d’oro della Bolivia, che sfrutta il fattore casa per ottenere il terzo successo di fila con l’1-0 ai danni ella Colombia grazie alla rete di Miguelito. (Sportface.it)