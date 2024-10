La Juventus su Skriniar: la volontà del Psg e le condizioni di Giuntoli | CM.IT (Di venerdì 11 ottobre 2024) Perso Bremer per tutta la stagione, la Juventus si fionda sul mercato a caccia di un sostituto in vista di gennaio: voci su Skriniar del Psg Il gravissimo infortunio patito da Gleison Bremer nei primi minuti della gara valida per la seconda giornata della Champions League contro il Lipsia, lesione del legamento crociato e del menisco del ginocchio sinistro, costringerà la Juventus ad intervenire sul mercato a gennaio. Skriniar (LaPresse) – Calciomercato.itIl roccioso difensore brasiliano, infatti, è stato già operato nei giorni e starà fuori per tutta la stagione 2024/2025: il rientro è previsto con l’inizio dell’annata prossima. Una situazione che ha messo in difficoltà i bianconeri e l’allenatore Thiago Motta, che ha perso il giocatore sempre mandato in campo in queste prime nove partite tra Serie A e Champions League. Calciomercato.it - La Juventus su Skriniar: la volontà del Psg e le condizioni di Giuntoli | CM.IT Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Perso Bremer per tutta la stagione, lasi fionda sul mercato a caccia di un sostituto in vista di gennaio: voci sudel Psg Il gravissimo infortunio patito da Gleison Bremer nei primi minuti della gara valida per la seconda giornata della Champions League contro il Lipsia, lesione del legamento crociato e del menisco del ginocchio sinistro, costringerà laad intervenire sul mercato a gennaio.(LaPresse) – Calciomercato.itIl roccioso difensore brasiliano, infatti, è stato già operato nei giorni e starà fuori per tutta la stagione 2024/2025: il rientro è previsto con l’inizio dell’annata prossima. Una situazione che ha messo in difficoltà i bianconeri e l’allenatore Thiago Motta, che ha perso il giocatore sempre mandato in campo in queste prime nove partite tra Serie A e Champions League.

