Job around the sport. Consegnate agli studenti undici borse di studio (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’Aula Magna dell’ITE Ginanni ha ospitato la cerimonia di consegna delle borse di studio del progetto Job around the sport, nato dalla collaborazione con l’indirizzo sportivo del Liceo Scientifico Oriani e con l’indirizzo sport Manager dell’ITE Ginanni, ha l’obiettivo di avvicinare gli studenti al mondo dello sport, non solo come pratica fisica, ma anche come potenziale percorso professionale. undici gli studenti premiati; ciascuno ha ricevuto un buono del valore di 100 euro da spendere nel negozio di abbigliamento sportivo Meno4aranta. Questi i ragazzi del Ginanni premiati: Michael Mazzoni Angelini, Lucia Santarelli, Nicole Di Paola, Giacomo Casadio, Francesco Campestri e Caterina Pazzaglia; per il Liceo Scientifico Oriani: Luca Ravaioli, Elena Tarlazzi, Mattia Romagnoli, Matteo Mongardi e Pietro Nespeca. Ilrestodelcarlino.it - Job around the sport. Consegnate agli studenti undici borse di studio Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’Aula Magna dell’ITE Ginanni ha ospitato la cerimonia di consegna delledidel progetto Jobthe, nato dalla collaborazione con l’indirizzoivo del Liceo Scientifico Oriani e con l’indirizzoManager dell’ITE Ginanni, ha l’obiettivo di avvicinare glial mondo dello, non solo come pratica fisica, ma anche come potenziale percorso professionale.glipremiati; ciascuno ha ricevuto un buono del valore di 100 euro da spendere nel negozio di abbigliamentoivo Meno4aranta. Questi i ragazzi del Ginanni premiati: Michael Mazzoni Angelini, Lucia Santarelli, Nicole Di Paola, Giacomo Casadio, Francesco Campestri e Caterina Pazza; per il Liceo Scientifico Oriani: Luca Ravaioli, Elena Tarlazzi, Mattia Romagnoli, Matteo Mongardi e Pietro Nespeca.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Around Calcio “apre le porte” del centro sportivo di Castelvecchio - Around calcio comincia la stagione 2024/25 con una festa di sport, preparata e studiata a misura di bambino e adoolescente. . Martedì alle 17 al Centro Sportivo di Castelvecchio lo staff apparecchierà gli spazi per giocare il calcio in ogni modalità per chiunque ne senta la curiosità o il desiderio. (Cesenatoday.it)

Around Calcio “apre le porte” del centro sportivo di Castelvecchio - Around calcio comincia la stagione 2024/25 con una festa di sport, preparata e studiata a misura di bambino e adoolescente. . Martedì alle 17 al Centro Sportivo di Castelvecchio lo staff apparecchierà gli spazi per giocare il calcio in ogni modalità per chiunque ne senta la curiosità o il desiderio. (Today.it)

Il piano di Around Sport : "Riqualificazione in attesa della nuova piscina" - Abbiamo un ottimo rapporto pure con la piscina di Ronta, nell’ottica di poter offrire il miglior servizio possibile alla comunità". "Abbiamo intenzione di muoverci in fretta, perché già il 16 settembre contiamo di aprire al pubblico, magari inizialmente col nuoto libero, aggiungendo i corsi la settimana successiva e la funzionalità delle palestre entro fine mese. (Ilrestodelcarlino.it)