Israele-Francia, il giudizio su Maignan: portiere del Milan poco brillante (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ecco il giudizio su Mike Maignan in Israele-Francia. Il portiere del Milan ha subito un solo tiro in porta che non è riuscito a neutralizzare

Scoppia il caso Mbappé : beccato in discoteca durante Israele-Francia - » ???? (???? @sportbladet) pic. . Nella serata del pareggio italiano contro il Belgio, la Francia del ct Deschamps demolisce Israele per 4-1 – nella sfida valida per la Nations League – grazie alle reti di Camavinga, Nkunku, Guendouzi e Barcola. twitter. E invece, Kylian Mbappé è stato avvistato in Svezia fuori da una discoteca di Stoccolma, durante la partita di Nations League tra Israele e ... (Ilfattoquotidiano.it)

Niente Mbappe - nessun problema mentre la Francia batte Israele - Anche nella Nations League B, Gruppo 3, l’Austria batte il Kazakistan 4-0 con Marcel Sabitzer tra i gol. com. Erling Braut Haaland ha scritto la storia e racconta il gioco di 92 anni registrato con 34 anni di storia pic. Joel Pohjanpalo ha portato i padroni di casa in vantaggio, ma Liam Scales ha pareggiato al 12? del secondo tempo e il gol di Robbie Brady all’88’ ha strappato il gol ... (Justcalcio.com)

Israele-Francia - Deschamps : “Vittoria importante - Olise ha potenziale” - . Ci sono tante aspettative su di lui e ne è cosciente. Era una partita da non sottovalutare perché il nostro avversario era qui senza niente da perdere. Olise non ha giocato benissimo, ma ha un grande potenziale. Si è comunque sempre impegnato molto in fase di non possesso”. Il gol dell’Israele è arrivato nell’unica occasione che gli abbiamo concesso. (Sportface.it)