Il vero piano di Israele, Camporini mette in guardia: "Problema molto serio" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Caschi blu sotto tiro. L'attacco da parte di Israele al comando e alle basi dell'Uifil in Libano, dove ci sono anche militari italiani, ha provocato la reazione indignata dell'Italia. Nessun militare italiano è rimasto ferito ma "ma la cosa è francamente irrilevante, la nazionalità dei soldati e rilevante, qui stiamo parlando delle Nazioni Unite e i militari che sono lì sono militari che rappresentano la comunità internazionale", mette in chiaro il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato maggiore della Difesa nel corso della puntata di venerdì 11 ottobre di Omnibus, su La7. "Se ci sono delle critiche da fare alle decisioni delle Nazioni unite è un discorso completamente diverso, che esula da quello che accade sul terreno - spiega Camporini - e sul terreno queste forze sono assolutamente Intoccabili.

