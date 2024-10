Ilrestodelcarlino.it - Il dubbio, segno di civiltà

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Le regole dell’Islam impongono alla donna (sottomessa) di tenersi a distanza dall’uomo. Il costume occidentale tende sempre più a suggerire al maschio di evitare di avvicinarsi troppo alla femmina. Esistono, in questo modo, due ambiti del tutto separati che in mancanza di dialogo e di confronto non riescono a sviluppare rapporti più maturi. Ma la logica umana non è binaria, come quella dei computer: non esistono solo due stati, aperto/chiuso, zero/uno. Il computer è stupido, mentre l’essere umano è dotato di un’anima che genera una serie infinita di “stati”. Tuttavia il pensiero prevalente nel cosiddetto mondo civile è orientato a rendere le persone sempre più simili a delle macchine soggette alla guida delle menti dominanti; e, quindi, alla fine, prigioniere di un sistema binario: giusto/sbagliato, vero/falso, corretto/scorretto, permesso/proibito.