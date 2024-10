Lanazione.it - Ictus: giornata di screening e prevenzione. Pistoia abbatte le liste d’attesa

(Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre - Sono già pronte ledei pazienti che sabato 12 ottobre saranno chiamati per effettuare presso gli Ambulatori della Neurologia dell’Ospedale San Jacopo unocompleto sui fattori di rischio percerebrale. L’iniziativa è promossa ed organizzata dalla struttura operativa complessa di Neurologia diretta dal dottor Gino Volpi in collaborazione con l’Associazione A.L.I.C.E. in concomitanza dellaMondiale contro l’. I pazienti che saranno chiamati sono nelledella Neurologia e a loro sono stati assegnati una trentina di nuovi “slot” nel sistema Cup per gli appuntamenti di sabato. Saranno sottoposti a controlli sui fattori di rischio pere a esami strumentali, come il rilevamento della fibrillazione atriale e l’ecocolodoppler completo.