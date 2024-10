I mutamenti del clima e le oscillazioni del mercato

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) “Non ci sono più le mezze stagioni”, osservava la casalinga di Voghera fino alla fine del secolo scorso. Gli ha fatto eco dall’inizio dell’anno l’idraulico di Latina. Questi ha affermato che è come se le stagioni fossero finite in quegli apparecchi da cucina che, in breve tempo, riducono i prodotti versati nel loro contenitore in una forma di denso impasto. Di esso non si riesce a comprendere da quali sostanze sia stato ottenuto. Il senso di tale introduzione è che, attualmente, stanno scomparendo anche le 4 stagioni, da tempi lontani legate a fenomenitici. Gli stessi che andavano ripetendosi nel tempo con i lori caratteri distintivi, confermati di anno in anno, talvolta addirittura più evidenti.