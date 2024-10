I centri italiani per migranti in Albania sono stati ufficialmente inaugurati (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’Italia ha ufficialmente inaugurato i due centri migranti in Albania dove ogni mese verranno accolti migliaia di richiedenti asilo soccorsi in acque internazionali e trasportati nel Paese dalle autorità italiane, in attesa che la loro domanda di asilo venga esaminata. Lo ha annunciato venerdì l’ambasciatore d’Italia a Tirana, Fabrizio Bucci. L’apertura, che era inizialmente prevista per maggio prima di essere posticipata a causa di problemi di varia natura, segue un accordo quinquennale firmato lo scorso novembre tra la premier italiana Giorgia Meloni e il primo ministro albanese Edi Rama. Lettera43.it - I centri italiani per migranti in Albania sono stati ufficialmente inaugurati Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’Italia hainaugurato i dueindove ogni mese verranno accolti migliaia di richiedenti asilo soccorsi in acque internazionali e trasportati nel Paese dalle autorità italiane, in attesa che la loro domanda di asilo venga esaminata. Lo ha annunciato venerdì l’ambasciatore d’Italia a Tirana, Fabrizio Bucci. L’apertura, che era inizialmente prevista per maggio prima di essere posticipata a causa di problemi di varia natura, segue un accordo quinquennale firmato lo scorso novembre tra la premier italiana Giorgia Meloni e il primo ministro albanese Edi Rama.

Migranti - aperti due centri in Albania : pronti e operativi da oggi - L’altro centro, circa 22 chilometri a est vicino a un ex aeroporto militare a Gjader, ospiterà i migranti durante l’elaborazione delle loro richieste di asilo in un sito di circa 50 acri. Saranno inizialmente sottoposti a screening a bordo delle navi che li soccorrono prima di essere inviati in Albania per ulteriori controlli. (Lapresse.it)

'Centri migranti in Albania pronti - da oggi operativi' - La terza sezione, invece, è dedicata ad un piccolo penitenziario nel quale dovrebbe essere rinchiuso chi compie reati all'interno del campo. . Qui alloggerano quelli la cui domanda di asilo è stata respinta. Lo ha annunciato l'ambasciatore d'Italia a Tirana, Fabrizio Bucci, nel corso di un sopralluogo con la stampa nel centro di Shengyin. (Quotidiano.net)

Albania - pronti i centri per migranti dopo mesi di ritardi : cosa sono e come funzionano - Questo progetto fa parte di un accordo tra il primo ministro italiano Giorgia Meloni e quello albanese Edi Rama. . strutture includono un centro di trattenimento per richiedenti asilo (880 posti), un Centro per il Rimpatrio (Cpr) con 144 posti, e un piccolo penitenziario da 20 posti L'articolo Albania,. (Ildifforme.it)