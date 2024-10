Terzotemponapoli.com - I calciatori del Napoli e la cronaca. Intanto De Laurentiis…

(Di venerdì 11 ottobre 2024)e l’auto rubata a Politano: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna di Tuttosport. “Prima la rapina del Rolex a David Neres dello scorso 31 agosto, poi il tentato furto di martedì del Suv di Juan Jesus e ieri sera la Smart portata via a Politano mentre si trovava a cena in un ristorante di Posillipo. Dietro il reato sembrerebbe esserci un gruppo organizzato di microdelinquenti soliti ad andare a caccia delle smart parcheggiate in giro per la città”. Daa Casoria Come anticipato dal portale www.calcio24.it, l’auto rubata a Matteo Politano è stata ritrovata nella serata di giovedì 10 ottobre a Casoria. Dagli agenti del Commissariato di Poggioreale-Ponticelli a Via Nazionale delle Puglie, nel parcheggio del complesso Seven Store. Sul posto si sono recati immediatamente il suo agente Mario Giuffredi e alcuni membri dell’agenzia Marat.