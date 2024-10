Hogwarts Legacy Definitive Edition e DLC rivelati da un report, scopriamo prezzo e periodo di uscita (Di venerdì 11 ottobre 2024) Insider Gaming ha rivelato che è attualmente in sviluppo una Hogwarts Legacy Definitive Edition, con Warner Bros. Games che ha intenzione di vendere separatamente il DLC per tutti gli utenti che già possiedono il gioco base. Appena poche settimane dalla conferma del publisher che Hogwarts Legacy 2 è in sviluppo e rappresenta “una priorità”, Tom Henderson ha condiviso un nuovo report dove ha confermato l’esistenza della Definitive Edition del primo capitolo, contraddistinta dalla presenza di circa 10-15 ore di contenuti aggiuntivi, con una nuova missione della storia, missioni secondarie, attività e costumi esclusivi. Henderson ha precisato che non sono ancora noti i dettagli in merito al rilascio della Hogwarts Legacy Definitive Edition e del DLC, ma stando ad alcune sue fonti dovrebbero essere rilasciati nel corso del 2025, visto che Warner Bros. Game-experience.it - Hogwarts Legacy Definitive Edition e DLC rivelati da un report, scopriamo prezzo e periodo di uscita Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Insider Gaming ha rivelato che è attualmente in sviluppo una, con Warner Bros. Games che ha intenzione di vendere separatamente il DLC per tutti gli utenti che già possiedono il gioco base. Appena poche settimane dalla conferma del publisher che2 è in sviluppo e rappresenta “una priorità”, Tom Henderson ha condiviso un nuovodove ha confermato l’esistenza delladel primo capitolo, contraddistinta dalla presenza di circa 10-15 ore di contenuti aggiuntivi, con una nuova missione della storia, missioni secondarie, attività e costumi esclusivi. Henderson ha precisato che non sono ancora noti i dettagli in merito al rilascio dellae del DLC, ma stando ad alcune sue fonti dovrebbero essere rilasciati nel corso del 2025, visto che Warner Bros.

