Giro di Lombardia, il tracciato cambia causa maltempo: l'ascesa del Selvino da Nembro sostituisce il Ganda (Di venerdì 11 ottobre 2024) A seguito delle forti piogge degli ultimi giorni, che hanno causato frane e allagamenti, il percorso del 118° "Il Lombardia" subirà alcune modifiche. Al km 37.5 la corsa, superato il centro abitato di Cene, girerà verso Albino, e non verso Gazzaniga come da percorso originale, per affrontare da Nembro l'ascesa del Selvino che sostituirà il Passo di Ganda. Il tracciato inizialmente previsto verrà ripreso al km 57 subito dopo lo scollinamento del Selvino. A seguito del rischio esondazione del Lago di Como anche il finale della corsa subisce delle modifiche. La linea di arrivo non sarà posta sul Lungo Lario Trento bensì in Viale Felice Cavallotti, dove la corsa svolterà all'interno dell'ultimo km. I km de Il Lombardia presented by Crédit Agricole saranno 255. Le disposizioni e gli orari di partenza restano confermati con ritrovo di partenza e foglio firma dalle 9 alle 10.

