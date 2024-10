Giorgetti, niente Superbonus per le case costruite prima del 1960, serve denaro privato (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti è tornato sull’argomento del patrimonio immobiliare italiano. Dopo aver ricordato a chi ha usufruito del Superbonus e degli altri bonus edilizi di aggiornare le proprie rendite catastali, Giorgetti ha accennato alle ristrutturazioni che una parte delle case degli italiani e degli edifici in mano alle amministrazioni pubbliche dovranno subire nei prossimi anni. La direttiva europea case Green obbligherà alla riqualificazione energetica di moltissimi edifici in Italia, dove buona parte delle case è stata costruita prima degli anni ’90, in un periodo in cui non esistevano norme stringenti sull’efficienza energetica. Una misura come il Superbonus non è ripetibile, quindi, come preannunciato da Giorgetti. Quifinanza.it - Giorgetti, niente Superbonus per le case costruite prima del 1960, serve denaro privato Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il ministro dell’Economia Giancarloè tornato sull’argomento del patrimonio immobiliare italiano. Dopo aver ricordato a chi ha usufruito dele degli altri bonus edilizi di aggiornare le proprie rendite catastali,ha accennato alle ristrutturazioni che una parte delledegli italiani e degli edifici in mano alle amministrazioni pubbliche dovranno subire nei prossimi anni. La direttiva europeaGreen obbligherà alla riqualificazione energetica di moltissimi edifici in Italia, dove buona parte delleè stata costruitadegli anni ’90, in un periodo in cui non esistevano norme stringenti sull’efficienza energetica. Una misura come ilnon è ripetibile, quindi, come preannunciato da

