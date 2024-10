George Baldock morto per annegamento: il risultato dell’autopsia, la famiglia rompe il silenzio (Di venerdì 11 ottobre 2024) George Baldock è morto per annegamento, come svelato dall'autopsia. Il toccante messaggio della compagna per ricordare il giocatore greco. Fanpage.it - George Baldock morto per annegamento: il risultato dell’autopsia, la famiglia rompe il silenzio Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)per, come svelato dall'autopsia. Il toccante messaggio della compagna per ricordare il giocatore greco.

