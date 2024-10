Fanpage.it - Gallo: “Divieto di accesso a procreazione assistita per donne single ingiusto, Consulta lo cancelli”

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Il prossimo 15 ottobre dovrebbe essere discussa nell'Aula del Senato la proposta di legge di Fratelli d'Italia che vuole criminalizzare la Gpa, rendendola reato universale. Secondo Filomena, avvocata e segretaria nazionale dell'Associazione Coscioni, questa proposta è illegittima: "Non può essere un reato universale, sono tecniche normate nel resto del mondo. Un reato è punibile in Italia se viene commesso all'estero in un Paese dove è reato", ha spiegato in un'intervista a Fanpage.it.