Ilgiorno.it - Gallarate, società in bancarotta: sei arresti e beni sequestrati

(Di venerdì 11 ottobre 2024)(Varese), 11 ottobre 2024 – L’azienda non navigava in buone acque e per salvare il salvabile hanno cercato di portarsi a casa iancora presenti in quella ditta del Novarese operante nel settore dell’antincendio ma attiva nella zona di. E, per farlo, l’amministratrice avrebbe stretto un patto con la criminalità, rivolgendosi a un pregiudicato di Pavia affinché li liberasse dai debiti. L’uomo con un sistema di prestanome avrebbe così cominciato a distrarre gli ultimi valori presenti: denaro, auto, due immobili in Somma Lombardo. Dopo accurate indagini, la Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica di Novara, ha arrestato 6 persone: 4 riferite al sodalizio sono finiti in carcere, l'amministratrice e uno dei prestanome (l'altro era già in carcere a Vigevano), ai domiciliari. Imobili e immobili sono stati