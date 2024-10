Furto di 60 chili di cavi in rame, scatta l'inseguimento con la polizia: un arresto (Di venerdì 11 ottobre 2024) BRINDISI - Un brindisino è stato arrestato, e poi rilasciato, ed un altro è indagato in stato di libertà poiché presunti responsabili di un Furto di cavi in rame dalle linee ferroviarie. I fatti risalgono alla notte tra domenica 6 e lunedì 7 ottobre. I poliziotti fermi ad un posto di blocco a Brindisireport.it - Furto di 60 chili di cavi in rame, scatta l'inseguimento con la polizia: un arresto Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) BRINDISI - Un brindisino è stato arrestato, e poi rilasciato, ed un altro è indagato in stato di libertà poiché presunti responsabili di undiindalle linee ferroviarie. I fatti risalgono alla notte tra domenica 6 e lunedì 7 ottobre. I poliziotti fermi ad un posto di blocco a

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scavi archeologici col metal detector. Giovane denunciato per furto di reperti - E poi c’è chi fa il “tombarolo“. Non solo: in virtù di una novità legislativa del gennaio scorso, il 28enne rischia anche una pesante sanzione amministrativa per aver distrutto, con la sua attività di scavo, la stratigrafia in cui giacevano i beni archeologici, che è fondamentale per datare i reperti e stabilire che cosa giaceva dove e a quale livello. (Ilrestodelcarlino.it)

Prima il furto di cavi di rame - poi quello dell'escavatore : 2 colpi in altrettanti notti - Sono tornati sui loro passi. Dopo il furto di circa mille metri di cavi di rame, è stato rubato un mini escavatore. È accaduto in contrada Feudotto a Menfi, all'interno del cantiere per realizzare un impianto fotovoltaico. Il danno provocato all'impresa romana è di circa 4mila euro. Ad indagare... (Agrigentonotizie.it)

Ancora un furto di cavi di rame : danni ad un'impresa che stava realizzando un impianto fotovoltaico - . A sparire, mille metri di cavi di rame di proprietà di un'impresa di Campobasso che sta realizzando un. . Dopo il maxi colpo ai danni del consorzio di bonifica "Agrigento 3", a Sambuca di Sicilia, un nuovo furto di rame è stato portato a termine a Menfi. I "cacciatori" di "oro rosso" non si fermano. (Agrigentonotizie.it)