Fondi / "Pensavo fosse amore invece era un abuso", incontro con la criminologa Roberta Bruzzone

Fondi – "Pensavo fosse amore invece era un abuso": questo il titolo dell'incontro che si terrà il prossimo 15 ottobre, alle 10:30, presso il Palazzetto dello Sport. L'iniziativa è promossa dal Comune di Fondi con il contributo della Regione Lazio ed è dedicata agli studenti delle scuole superiori della città allo scopo di informare, sensibilizzare

