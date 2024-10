Fedez, silenzio social dopo lo scandalo ultras: che fine ha fatto? (Di venerdì 11 ottobre 2024) dopo il recente scandalo legato al caso ultras, Fedez ha scelto di allontanarsi dai riflettori, rimanendo in silenzio sui social. L’ultimo post del rapper risale al 29 settembre, un giorno prima del blitz della polizia che ha portato all’arresto di 19 persone legate alle curve di Inter e Milan. Il contesto dello scandalo Tra coloro coinvolti figurano nomi vicini a Fedez, come Christian Rosiello, suo bodyguard, e Islam Hagag, conosciuto nell’ambiente come ‘Alex Cologno’, entrambi legati all’artista. Fedez non è coinvolto nelle indagini. Tuttavia, il suo nome ha continuato a essere menzionato sui media, sollevando domande sulla sua decisione di restare in silenzio. Le ipotesi sul silenzio La scelta di Fedez di non aggiornare i suoi profili social, solitamente molto attivi, ha suscitato curiosità e speculazioni tra i fan e gli utenti del web. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)il recentelegato al casoha scelto di allontanarsi dai riflettori, rimanendo insui. L’ultimo post del rapper risale al 29 settembre, un giorno prima del blitz della polizia che ha portato all’arresto di 19 persone legate alle curve di Inter e Milan. Il contesto delloTra coloro coinvolti figurano nomi vicini a, come Christian Rosiello, suo bodyguard, e Islam Hagag, conosciuto nell’ambiente come ‘Alex Cologno’, entrambi legati all’artista.non è coinvolto nelle indagini. Tuttavia, il suo nome ha continuato a essere menzionato sui media, sollevando domande sulla sua decisione di restare in. Le ipotesi sulLa scelta didi non aggiornare i suoi profili, solitamente molto attivi, ha suscitato curiosità e speculazioni tra i fan e gli utenti del web.

Fedez - silenzio social dopo lo scandalo ultras. Dove è finito? - Sarà stato questo il motivo per cui Fedez ha scelto il silenzio? È atipico per Fedez non aggiornare quotidianamente il suo profilo social. Per alcuni è solo una strategia di marketing, per altri potrebbe essere collegato al rapporto con Chiara Ferragni. Insomma, la presa di posizione insospettisce il web. (Dailyshowmagazine.com)

Tapiro d’Oro a Cristiano Iovino : “Fedez ha comprato il tuo silenzio?” - Non rosa, questa volta: sotto le luci dei riflettori, c’è l’aggressione a Cristiano Iovino, così come i suoi rapporti con gli ultras del Milan (il suo bodyguard è stato arrestato). Ha anche detto che mi porterà in tribunale. È arrivato il Tapiro d’Oro anche per Cristiano Iovino, dopo quello consegnato a Fedez pochi giorni fa (e in cui ha ripreso Valerio Staffelli). (Dilei.it)

Per la prima volta parla Cristiano Iovino e rivela se ha ricevuto dei soldi da Fedez per il suo silenzio : ecco cosa ha detto - Ad accompagnare lo scatto anche una piccola didascalia dove si legge: “Ce mancava”. Sempre secondo le testimonianze raccolte di recente, il personal trainer aveva la faccia sporca di sangue e i vestiti strappati. Abbiamo dovuto sollevarlo di peso per portarlo fuori. “Non è che Fedez ha comprato il suo silenzio?”. (Donnapop.it)