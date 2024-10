Emergenza maltempo in città. Il Lambro allaga due strade: "Serve la vasca di laminazione" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Milano è finita di nuovo nella morsa del maltempo ieri notte e per buona parte della mattinata. Conseguenze: allagate dal Lambro via Umiliati e una porzione di via Rilke, a sud est. Mentre i quartieri a nord sono stati risparmiati dal Seveso anche perché è entrata in funzione la vasca di laminazione del Parco Nord che può trattenere fino a 275mila metri cubi d’acqua. Il Seveso "non esonda più perché – il commento del sindaco Giuseppe Sala – abbiamo una vasca di laminazione a Bresso e altre sono in preparazione. Perché esonda il Lambro? Perché non c’è una vasca di laminazione. Ne stiamo discutendo con Regione Lombardia dato che andrebbe fatta anche in questo caso fuori dal territorio milanese". Ilgiorno.it - Emergenza maltempo in città. Il Lambro allaga due strade: "Serve la vasca di laminazione" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Milano è finita di nuovo nella morsa delieri notte e per buona parte della mattinata. Conseguenze:te dalvia Umiliati e una porzione di via Rilke, a sud est. Mentre i quartieri a nord sono stati risparmiati dal Seveso anche perché è entrata in funzione ladidel Parco Nord che può trattenere fino a 275mila metri cubi d’acqua. Il Seveso "non esonda più perché – il commento del sindaco Giuseppe Sala – abbiamo unadia Bresso e altre sono in preparazione. Perché esonda il? Perché non c’è unadi. Ne stiamo discutendo con Regione Lombardia dato che andrebbe fatta anche in questo caso fuori dal territorio milanese".

