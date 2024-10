Daredevil: Born Again ottiene un sorprendente paragone con Game of Thrones (Di venerdì 11 ottobre 2024) Daredevil: Born Again ha ricevuto un confronto a sorpresa da parte di alcuni dei massimi esponenti dei Marvel Studios. Di ritorno al D23, ABC 13 ha parlato con il capo della Marvel TV dell’imminente revival di Daredevil di Charlie Cox. Il produttore ha paragonato il prossimo programma televisivo del MCU a Il Trono di Spade per tutti gli intrighi politici in gioco e, naturalmente, il tono violento della serie. Quando si tratta di accostare questi programmi televisivi dell’ultimo decennio a Game of Thrones, è un’attrazione facile che significa un’atmosfera più adulta e matura che sicuramente entusiasmerà i fan di lunga data del personaggio e gli spettatori precedenti a Netflix. Da questi commenti, sembra che New York sia completamente in palio nella nuova era del MCU. L’ultima volta che abbiamo visto Kingpin di Vincent D’Onofrio è stato alla fine della prima stagione di Echo. Nerdpool.it - Daredevil: Born Again ottiene un sorprendente paragone con Game of Thrones Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)ha ricevuto un confronto a sorpresa da parte di alcuni dei massimi esponenti dei Marvel Studios. Di ritorno al D23, ABC 13 ha parlato con il capo della Marvel TV dell’imminente revival didi Charlie Cox. Il produttore ha paragonato il prossimo programma televisivo del MCU a Il Trono di Spade per tutti gli intrighi politici in gioco e, naturalmente, il tono violento della serie. Quando si tratta di accostare questi programmi televisivi dell’ultimo decennio aof, è un’attrazione facile che significa un’atmosfera più adulta e matura che sicuramente entusiasmerà i fan di lunga data del personaggio e gli spettatori precedenti a Netflix. Da questi commenti, sembra che New York sia completamente in palio nella nuova era del MCU. L’ultima volta che abbiamo visto Kingpin di Vincent D’Onofrio è stato alla fine della prima stagione di Echo.

