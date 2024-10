Crosetto, 'siamo in Libano e ci rimaniamo' (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Non saremo mai noi che ci spostiamo perché qualcuno ci dice, con la forza, di spostarci. Noi siamo lì e ci rimaniamo, con la forza del mandato delle Nazioni Unite". Lo ha ribadito il ministro della Difesa Guido Crosetto dopo gli attacchi israeliani alle basi italiane delle missione Unifil in Libano. "Ieri - ha aggiunto Crosetto dal Kosovo dove è andato a far visita ai militari italiani - ho risposto a Israele che ci diceva spostatevi, che l'Italia non prende ordini da nessuno". "Pretendo rispetto da Israele - ha aggiunto - Il rispetto dovuto ad una nazione amica impegnata in una missione di pace". Quotidiano.net - Crosetto, 'siamo in Libano e ci rimaniamo' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Non saremo mai noi che ci spostiamo perché qualcuno ci dice, con la forza, di spostarci. Noilì e ci, con la forza del mandato delle Nazioni Unite". Lo ha ribadito il ministro della Difesa Guidodopo gli attacchi israeliani alle basi italiane delle missione Unifil in. "Ieri - ha aggiuntodal Kosovo dove è andato a far visita ai militari italiani - ho risposto a Israele che ci diceva spostatevi, che l'Italia non prende ordini da nessuno". "Pretendo rispetto da Israele - ha aggiunto - Il rispetto dovuto ad una nazione amica impegnata in una missione di pace".

