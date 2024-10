Crosetto è inamovibile, ma l’Italia deve muoversi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott – L’ONU ha dichiarato che giovedì l’esercito israeliano ha colpito “ripetutamente” alcune basi della missione UNIFIL nel sud del Libano, ferendo due persone. La missione UNIFIL fu istituita dall’ONU nel 1978 e in seguito rinnovata con l’obiettivo di definire e garantire il rispetto del confine tra Israele e Libano, per favorire il raggiungimento di una tregua stabile e pacifica tra i due paesi. Gli attacchi sono stati compiuti nella zona in cui da ormai dieci giorni si sono intensificati gli scontri tra l’esercito israeliano e la milizia libanese di Hezbollah. Ilprimatonazionale.it - Crosetto è inamovibile, ma l’Italia deve muoversi Leggi tutta la notizia su Ilprimatonazionale.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott – L’ONU ha dichiarato che giovedì l’esercito israeliano ha colpito “ripetutamente” alcune basi della missione UNIFIL nel sud del Libano, ferendo due persone. La missione UNIFIL fu istituita dall’ONU nel 1978 e in seguito rinnovata con l’obiettivo di definire e garantire il rispetto del confine tra Israele e Libano, per favorire il raggiungimento di una tregua stabile e pacifica tra i due paesi. Gli attacchi sono stati compiuti nella zona in cui da ormai dieci giorni si sono intensificati gli scontri tra l’esercito israeliano e la milizia libanese di Hezbollah.

