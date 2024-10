Convegno di Capri, Di Stefano: Sud, ruolo strategico (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il presidente dei GI di Confindustria, Riccardo Di Stefano, vede un Mezzogiorno protagonista dello sviluppo. L'articolo Convegno di Capri, Di Stefano: Sud, ruolo strategico proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il presidente dei GI di Confindustria, Riccardo Di, vede un Mezzogiorno protagonista dello sviluppo. L'articolodi, Di: Sud,proviene da Ildenaro.it.

Convegno dei Giovani imprenditori - Di Stefano : Africa e Mediterraneo - industrie non solo mercati di sbocco - Sono indispensabili “partenariati strategici, e il Piano Mattei puo’ essere davvero uno strumento utile. Impresa e sviluppo nel Mediterraneo’. Bisogna mettere in sicurezza i fondamentali della competitività del nostro Paese e l’energia è un cardine della competitività”, ha aggiunto, concludendo che «in un mondo di “Golia”, noi siamo i “Davide”: cerchiamo di non sbagliare la mira tirandoci il ... (Ildenaro.it)

Truffe - come riconoscerle e cosa fare. Un convegno a Santo Stefano Magra - Santo Stefano Magra, 26 agosto 2024 – Visto il crescente numero di truffe che vengono effettuate ai danni, in particolare, degli anziani, il Comune di Santo Stefano Magra, in collaborazione con l'associazione culturale Scuola di Formazione Professionale della Spezia leader dal 2007 nell'organizzazione di convegni, corsi e stage, hanno organizzato il 18° Convegno teorico-operativo che si terrà ... (Lanazione.it)