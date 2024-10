Ciao Maschio esplora il tema del desiderio: ospiti Ghini, Corsi e Columbro (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sabato 12 ottobre, alle ore 1:10 su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata di Ciao Maschio, il programma condotto da Nunzia De Girolamo. Questa puntata sarà incentrata su un tema affascinante e complesso: il desiderio. Gli ospiti d’eccezione, l’attore Massimo Ghini, il conduttore Gabriele Corsi e il presentatore Marco Columbro, si confronteranno su questo argomento, declinandolo attraverso le loro esperienze personali e professionali. Il desiderio: tema centrale e dibattito aperto Il dibattito partirà da un monologo introduttivo della conduttrice, che, ispirandosi a una celebre frase di Freud, aprirà la riflessione su un quesito tanto semplice quanto intrigante: “Si può amare una persona e desiderarne un’altra?”. Un tema che invita a discutere anche delle dinamiche complesse tra desiderio fisico e mentale. Tutto.tv - Ciao Maschio esplora il tema del desiderio: ospiti Ghini, Corsi e Columbro Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sabato 12 ottobre, alle ore 1:10 su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata di, il programma condotto da Nunzia De Girolamo. Questa puntata sarà incentrata su unaffascinante e complesso: il. Glid’eccezione, l’attore Massimo, il conduttore Gabrielee il presentatore Marco, si confronteranno su questo argomento, declinandolo attraverso le loro esperienze personali e professionali. Ilcentrale e dibattito aperto Il dibattito partirà da un monologo introduttivo della conduttrice, che, ispirandosi a una celebre frase di Freud, aprirà la riflessione su un quesito tanto semplice quanto intrigante: “Si può amare una persona e desiderarne un’altra?”. Unche invita a discutere anche delle dinamiche complesse trafisico e mentale.

CIAO MASCHIO : RECORD DI ASCOLTI PER IL TALK SHOW CONDOTTO DA NUNZIA DE GIROLAMO - Anche sui social la puntata ha riscosso molto successo, facendo risultare l’hastag #CiaoMaschio tra i più discussi della specifica fascia oraria. È, in termini percentuali, una delle puntate più vista di sempre di Ciao Maschio, il talk show condotto da Nunzia De Girolamo. Nel salotto della De Girolamo sedevano Sal Da Vinci, Roberto Ciufoli e Gianluca Torre che hanno approfondito il tema della ... (Bubinoblog)

