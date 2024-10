Chiara Caselli: “Il set con Francesco Nuti fu devastante” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Chiara Caselli ha recentemente rilasciato diChiarazioni sorprendenti riguardo alla sua esperienza di lavoro con Francesco Nuti, celebre attore e regista italiano, scomparso nel 2023. Durante un’intervista, Caselli ha definito il periodo trascorso sul set con Nuti come un’esperienza profondamente negativa. Tanto che, secondo l’attrice, oggi il regista sarebbe stato denunciato per abusi comportamentali. Nel corso degli anni, Francesco Nuti è stato un personaggio di rilievo nel cinema italiano, con film iconici come Caruso Pascoski di padre polacco e Donne con le gonne. Tuttavia, le parole di Chiara Caselli gettano una nuova luce su una figura fino ad ora vista sotto una prospettiva principalmente artistica. Velvetmag.it - Chiara Caselli: “Il set con Francesco Nuti fu devastante” Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)ha recentemente rilasciato dizioni sorprendenti riguardo alla sua esperienza di lavoro con, celebre attore e regista italiano, scomparso nel 2023. Durante un’intervista,ha definito il periodo trascorso sul set concome un’esperienza profondamente negativa. Tanto che, secondo l’attrice, oggi il regista sarebbe stato denunciato per abusi comportamentali. Nel corso degli anni,è stato un personaggio di rilievo nel cinema italiano, con film iconici come Caruso Pascoski di padre polacco e Donne con le gonne. Tuttavia, le parole digettano una nuova luce su una figura fino ad ora vista sotto una prospettiva principalmente artistica.

