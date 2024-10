Chi era Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso a Rozzano: è stato accoltellato al cuore (Di venerdì 11 ottobre 2024) Manuel Mastrapasqua aveva 31 anni e viveva a Rozzano con la madre: è stato ucciso nella notte da una persona, che è ancora ricercata. Lavorava in un supermercato in zona Niguarda. Fanpage.it - Chi era Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso a Rozzano: è stato accoltellato al cuore Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)aveva 31 anni e viveva acon la madre: ènella notte da una persona, che è ancora ricercata. Lavorava in un supermercato in zona Niguarda.

