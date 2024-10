Anteprima24.it - Campo da golf, Farese e Megna: “Massima attenzione dopo la nota della Regione”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDi seguitodei consiglieri comunali di opposizione del Comune di Benevento Giovannae Francescorelativa ai rilieviCampania in merito alla valutazione di impatto ambientale per ilda. “In piena emergenza idrica, con una disastrosa gestione dell’Ente distrettuale, reti colabrodo e contaminazionefalda, certamente non può passare sotto silenzio la duratrasmessa dallanell’ambitoprocedura di valutazione di impatto ambientale delda. Mentre Comune di Benevento e Provincia non hanno avuto alcuna osservazione da formulare, negli 11 articolati rilievi tecnici, che prevalentemente si riferiscono all’approvvigionamento idrico e alla tutela di suolo e verde, emerge un dato politico, la tendenza a svendere il territorio.