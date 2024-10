Campi Flegrei: alla Dicomac il quartier generale dell’emergenza (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn centro di gestione e coordinamento operativo che assomiglia ad un vero e proprio quartier generale dell’emergenza, posto a non troppa distanza dalla zona rossa, ma neanche così vicino, e dove verranno prese le decisioni più immediate e di impatto nel caso di eruzione del vulcano dei Campi Flegrei. Per ora si tratta di una simulazione, ma alla Dicomac di San Marco Evangelista (Caserta), la Direzione Comando e Controllo della Protezione Civile – un organo già usato per il terremoto che colpì la provincia di Rieti – tutto è organizzato nel caso di emergenza reale e concreta. Anteprima24.it - Campi Flegrei: alla Dicomac il quartier generale dell’emergenza Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn centro di gestione e coordinamento operativo che assomiglia ad un vero e proprio, posto a non troppa distanza dzona rossa, ma neanche così vicino, e dove verranno prese le decisioni più immediate e di impatto nel caso di eruzione del vulcano dei. Per ora si tratta di una simulazione, madi San Marco Evangelista (Caserta), la Direzione Comando e Controllo della Protezione Civile – un organo già usato per il terremoto che colpì la provincia di Rieti – tutto è organizzato nel caso di emergenza reale e concreta.

