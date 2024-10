Calcio: Real. Mistero Alaba, rientro rischia slittare al 2025 (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il difensore austriaco è fermo da dicembre scorso MADRID (SPAGNA) - Il ritorno in campo di David Alaba è sempre più un'incognita. Se a fine agosto prevaleva l'ottimismo ("ha cominciato a correre", aveva detto fiducioso Carlo Ancelotti), ad oggi la situazione è più incerta. Il Real Madrid sperava di Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Real. Mistero Alaba, rientro rischia slittare al 2025 Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il difensore austriaco è fermo da dicembre scorso MADRID (SPAGNA) - Il ritorno in campo di Davidè sempre più un'incognita. Se a fine agosto prevaleva l'ottimismo ("ha cominciato a correre", aveva detto fiducioso Carlo Ancelotti), ad oggi la situazione è più incerta. IlMadrid sperava di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calciomercato Triestina - doppio innesto della società alabardata : nomi e dettagli - Ha iniziato in gialloblù anche lo scorso campionato, scendendo in campo in ventidue occasioni e andando quattro volte a bersaglio. Nella seconda parte dell’annata è salito in Serie B vestendo la casacca della Feralpisalò, con la quale ha totalizzato tre presenze. Formatosi calcisticamente in patria con PSV Eindhoven, Willem II e NEC Nijmegen, vanta una consistente esperienza in Inghilterra con ... (Calcioweb.eu)