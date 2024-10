Bibione Sand Storm scalda i motori, in pista anche la campionessa Kiara Fontanesi (Di venerdì 11 ottobre 2024) È scattato il conto alla rovescia per la Bibione Sand Storm: nel weekend dell’1, 2 e 3 novembre la spiaggia veneta ospiterà il primo appuntamento in Italia della Fim Sand Races World Cup, la coppa del mondo della Federazione motociclistica internazionale dedicata alle gare su sabbia. Un evento Veneziatoday.it - Bibione Sand Storm scalda i motori, in pista anche la campionessa Kiara Fontanesi Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) È scattato il conto alla rovescia per la: nel weekend dell’1, 2 e 3 novembre la spiaggia veneta ospiterà il primo appuntamento in Italia della FimRaces World Cup, la coppa del mondo della Federazione motociclistica internazionale dedicata alle gare su sabbia. Un evento

