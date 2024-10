Basta confondere l'amore con lo stalking o il love bombing: ecco come riconoscerli e perché scappare (Di venerdì 11 ottobre 2024) Maria Beatrice Alonzi è scrittrice, speaker di TEDx, relatrice per l'Università Sapienza di Roma e divulgatrice scientifica con focus sulla salute mentale ha scritto un nuovo saggio impedibile: perché finisce. Impara ad amare e a lasciarti amare (Sperling & Kupfer, 240 pagine, 18,90 euro, in libreria il 15 ot Milleunadonna.it - Basta confondere l'amore con lo stalking o il love bombing: ecco come riconoscerli e perché scappare Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Maria Beatrice Alonzi è scrittrice, speaker di TEDx, relatrice per l'Università Sapienza di Roma e divulgatrice scientifica con focus sulla salute mentale ha scritto un nuovo saggio impedibile:finisce. Impara ad amare e a lasciarti amare (Sperling & Kupfer, 240 pagine, 18,90 euro, in libreria il 15 ot

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Basta confondere l'amore con lo stalking o il love bombing : ecco come riconoscerli e perché scappare - . Impara ad amare e a lasciarti amare (Sperling & Kupfer, 240 pagine, 18,90 euro, in libreria il 15 ot. Maria Beatrice Alonzi è scrittrice, speaker di TEDx, relatrice per l'Università Sapienza di Roma e divulgatrice scientifica con focus sulla salute mentale ha scritto un nuovo saggio impedibile: Perché finisce. (Milleunadonna.it)

Basta confondere l'amore con lo stalking o il love bombing : ecco come riconoscerli e perché scappare - Maria Beatrice Alonzi è scrittrice, speaker di TEDx, relatrice per l'Università Sapienza di Roma e divulgatrice scientifica con focus sulla salute mentale ha scritto un nuovo saggio impedibile: Perché finisce. . . Prosegui la lettura . Impara ad amare e a lasciarti amare (Sperling & Kupfer, 240 pagine, 18,90 euro, in libreria il 15 ot. (Milleunadonna.it)

Bastano questi quattro caratteri per confondere un’iPhone : il bug per bloccare lo schermo - Ci sono quattro caratteri, forse addirittura tre, che se digitati insieme possono far bloccare per pochi istanti un'iPhone. Il bug è confermato anche se al momento sembra essere giusto un piccolo errore di codice e non un vero problema per la sicurezza.Continua a leggere . (Fanpage.it)